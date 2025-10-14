アイドルグループ・AKB48が14日、公式サイトを更新。今年12月にグループ結成20周年を迎えることを記念して、きょうから発売開始のメモリアルブック『AKB48 20th Anniversary Book』内に掲載ミスがあったことを報告し、謝罪した。【写真】10年ぶりに劇場に立ちパフォーマンスした前田敦子公式サイトには「本日10月14日（火）発売の20周年メモリアルブック『AKB48 20th Anniversary Book』におきまして、P15の八木愛月とP16の伊