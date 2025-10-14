アイドルグループ、＃2i2の奥ゆいが、14日までにインスタグラムなどを更新。グラビアのオフショットを公開した。発売中の「ヤングアニマル」でグラビアを飾っており「アジアギャルってテーマだったけどこのカットはアメリカンな感じでかわいい」と金髪ギャル姿での撮影の模様の動画を公開した。また、アザーカットも公開されており、水色やオレンジのビキニショットなどを披露している。奥は「金髪に映える派手な衣装を着ての撮影