●ブルージェイズ3−10マリナーズ○＜現地時間10月13日ロジャース・センター＞シアトル・マリナーズがトロント・ブルージェイズとの優勝決定シリーズを2連勝。シリーズ成績を2勝0敗とし、現地時間15日からは本拠地シアトルで3連戦を行う。第1戦を制したマリナーズは初回、ブルージェイズの新人右腕イェサベージから連続四球でいきなりチャンスを作り、3番フリオ・ロドリゲスの2号3ランで先制。しかし、中2日で先発登