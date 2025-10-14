川崎フロンターレは10月14日、柏レイソル戦で負傷していたMF大島僚太の診断結果を発表。左長内転筋肉離れと診断された。川崎は10月８日、ルヴァンカップ準決勝・第１戦で柏と対戦（３−１）。アクシデントは85分に起きた。 途中出場の大島が、敵陣で相手のパスを倒れながら身体を張ってブロック。そこからショートカウンターでチームの３点目が生まれた。しかし、得点の起点となった背番号10はこの時に左足を痛めたよ