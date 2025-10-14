この3連休、新潟県内は台風からの湿った空気の影響などであいにくの天気となりました。それでも行楽地は連休を楽しむ多くの人でにぎわったようです。3連休最終日の10月13日、多くの家族連れなどでにぎわっていた上越市の『うみがたり』。国内最多のマゼランペンギンを飼育するなどして2018年のオープン以降人気を博し、この日、累計の来場者が300万人を超えました。300万人目の来場者となった新潟市の臼井知聡さん家族には記