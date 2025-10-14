日経平均株価は一時、700円以上値を下げて取引を開始しています。【映像】日経平均株価 一時700円超下落先週金曜、公明党が自民党との連立を離脱したことなどを受け、日経平均株価の先物は大幅に下落しました。週明けの東京市場でも国内の政局が不安定化するとの懸念から、自民党・高市新総裁の積極的な財政政策を期待した買い、いわゆる「高市トレード」から、その分を売り戻す動きが強まっているとみられます。ただ、ア