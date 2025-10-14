◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズ第２戦ブルージェイズ３―１０マリナーズ（１３日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）ア・リーグ優勝決定シリーズ第２戦は１３日（日本時間１４日）、マリナーズが一発攻勢で勝利し、敵地で連勝スタートを切った。第３戦は移動日を挟んで１５日（日本時間１６日）にマリナーズの本拠Ｔモバイルパークで行われる。両軍が序盤から点を奪い合う展開となった。前日の