ドジャース夫人会のインスタグラムが13日（日本時間14日）に更新され、この日から敵地で始まったブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）に臨むチームにエールを送った。インスタグラムでは「NLCS第1戦…さぁ、始めよう！！」と記し、お揃いの白と青のユニホーム風のウインドブレーカーを着たスミスやエドマンらの夫人たちが笑みを浮かべる集合写真が投稿された。この投稿には「Let's go」「Let's go dodgers」「L