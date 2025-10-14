東京国際映画祭は14日、27日に開幕する第38回同映画祭のオープニング作品に決定している「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督、31日公開）主演の吉永小百合（80）に、特別功労賞を授与すると発表した。特別功労賞は、永年の国内外を含めた映画界への貢献が目覚ましい映画人に贈るもので、同映画祭は、常に挑戦者として、そして女優としての品格をもって、日本の映画文化の向上に多大な貢献を果たした功績に対し、心か