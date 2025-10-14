13日夜、埼玉県の関越自動車道上り線で、車線上にいた男性が車にはねられ死亡しました。警察によりますと、13日午後10時すぎ、川越市の関越道の上り線で「道路に人が倒れている」と110番通報がありました。新潟市の27歳の公務員の男性が車線上で倒れていたところ、走ってきた軽自動車など2台の車が避けきれず、男性をはねたということです。男性は病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。現場の近くの路肩には男性