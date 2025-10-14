北中米ワールドカップ欧州予選が13日に各地で行われた。グループA首位のドイツ代表は、2位の北アイルランド代表との直接対決を1-0で制し、1位をキープ。最下位ルクセンブルク代表を2-0で下したスロバキア代表がドイツと同勝ち点の2位に浮上している。グループBでは、首位スイス代表が3位スロベニア代表とスコアレスドローに終わった。2位コソボ代表は最下位スウェーデン代表に1-0で完封勝ち。過去12回のW杯出場を誇るスウェ