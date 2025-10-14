アドヴァングループが３日ぶりに反発している。１０月１０日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を３５万２０００株（発行済み株数の１．０３％）、または３億円としており、取得期間は１０月１４日から１２月２６日まで。資本効率の向上及び機動的な資本政策を遂行するため。あわせて、ＰＢＲの向上並びに株主還元の充実を目指すために取得するとしている。 出所：MINKABU PRESS