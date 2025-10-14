日本車輌製造は４日ぶりに反発している。１０月１０日の取引終了後、ＪＲ東海から新幹線電車「Ｎ７００Ｓ」１９２両（１２編成）を受注したと発表しており、好材料視されている。受注金額は非開示で、２７年３月期以降に売り上げ計上する。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS