古野電気が急反発している。１０日の取引終了後、２６年２月期連結業績予想について、売上高を１２７５億円から１３７５億円（前期比８．３％増）へ、営業利益を１１５億円から１６０億円（同２１．４％増）へ、純利益を９０億円から１５５億円（同３５．３％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各５５円の年１１０円から中間・期末各７５円の年１５０円へ引き上げたことが好感されている。 中国における造船会