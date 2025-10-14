【その他の画像・動画等を元記事で観る】 米津玄師の新曲で劇場用実写映画『秒速5センチメートル』の主題歌「1991」（読み：ナインティ―ンナインティワン）が、10月13日に配信リリース。リリースを記念し、「1991」のカメラエフェクト「1991 Sakura & Snow」が、TikTokにて公開された。 ■「1991」投稿キャンペーンも実施 本エフェクトは、TikTok内で使用可能。『秒速5センチメートル