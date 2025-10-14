14日未明、広島県福山市のコンビニエンスストアで男が店員に刃物を突き出す強盗未遂事件がありました。事件があったのは、福山市箕沖町のコンビニエンスストアです。警察によると14日午前3時頃、目出し帽を被った男が店舗を訪れ、何も言わず店員に刃物を突き付けました。店員が大声を出すと、男は逃走したということです。店員にケガはなく、店に被害はありませんでした。男は黒色の目出し帽と、黒色の上下の服を着用していたとい