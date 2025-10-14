パドレスのマイク・シルト監督＝9月30日（ゲッティ＝共同【ミルウォーキー共同】米大リーグでダルビッシュ有と松井裕樹の所属するパドレスは13日、マイク・シルト監督（57）が辞任したと発表した。昨オフに2027年シーズンまで契約を延長していたが、AP通信によると、同監督は地元紙に「過酷な戦いが精神的、肉体的、そして感情的に大きな負担となった」と説明した。シルト監督は就任2年目の今季、90勝72敗をマーク。チームを2