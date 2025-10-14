10月28日に行われる「秋の園遊会」に騎手の武豊さんなど約1800人が招待されました。秋の園遊会は、天皇皇后両陛下が各界の功労者などを招待され、28日に赤坂御苑で開催されます。今回は、騎手の武豊さんや能登半島地震で被災した人間国宝の漆芸家の山岸一男さんなど、約1800人が招かれました。9月に成年式を終えた秋篠宮家の長男・悠仁さまは大学の授業を優先し、出席されないということです。今回は、春の園遊会に続き、より多く