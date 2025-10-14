巨人は１４日、長野久義外野手の現役引退を正式発表した。０９年ドラフト１位で巨人入りした走攻守三拍子そろった外野手。１０年に新人王に輝き、１１年に首位打者、１２年に最多安打のタイトルを獲得するなど、巨人の黄金期を支えた。１９年からは４年間広島でプレー。２３年にトレードで巨人に復帰し、代打の切り札として存在感を発揮してきた。紳士的な人柄で周囲からの人望が厚く、絶大な人気を誇っておりファンからも“チ