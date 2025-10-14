リリースで発表J1の川崎フロンターレは10月14日、MF大島僚太が左長内転筋肉離れと診断されたと発表した。川崎は8日にホームで行われたルヴァン杯準決勝第1戦で柏レイソルと対戦し3-1で勝利を収めた。しかし、3点目が決まった後半40分に大島をアクシデントが襲った。後半30分に途中出場でピッチに立っていたなか、高い位置で守備をした大島は身体を張って相手のパスをブロック。前転をするような形で受け身を取ったが、この時に