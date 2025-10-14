カンボジアで拷問を受けて死亡した韓国人大学生の事件をめぐり、警察は現地の犯罪組織とつながっていた韓国の連携組織に対し、本格的な捜査に乗り出した。この連携組織は「点組織（互いのつながりが希薄な分散組織）」形式で活動し、これまで捜査網をすり抜けてきたとみられている。慶北（キョンブク）警察庁刑事機動隊は、電子金融取引法違反の疑いで拘束起訴された大砲通帳（他人名義の通帳）口座募集者の20代、ホン氏の背後関係