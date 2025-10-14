◇ガスタービン輸出国になった韓国斗山（トゥサン）エナビリティが“ガスタービンの宗主国”である米国に国産ガスタービンを輸出する。韓国内で商用化されたガスタービンを海外へ輸出する初めての事例だ。13日、斗山エナビリティは米国のビッグテック企業に対し、380メガワット（MW）級ガスタービン2基を来年末までに供給する契約を締結したと明らかにした。顧客側の要請により、契約相手との規模は公表していない。斗山エナビリテ