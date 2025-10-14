「DEAN & DELUCA（ディーン&デルーカ）」から、年に一度のお楽しみ「福袋2026」が登場。2025年10月16日（木）より、公式オンラインストアおよび一部マーケット店舗にて、数量限定で予約受付がスタートしますよ。「DEAN & DELUCA」の福袋2026が登場！DEAN & DELUCAが提案する“至福のおいしいひと時”が楽しめる「福袋 2026 SWEETS TIME ASSORTMENT」（税込8640円）がお目見え。バイヤーがこだわって選んだという、