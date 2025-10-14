元ANZEN漫才のあらぽんが、ひょうたんアーティストとして活動を始めて約2年。2024年9月と2025年4月に日本で開催した個展が好評で、順調に新たな道を歩み始めたあらぽんは、9月にカナダ・バンクーバーで初の海外個展を企画。しかし、2025年5月に資金集めのために挑戦したクラウドファンディングで「目標金額を達成できない」という結果に終わっていた。「完全に自分の準備不足でした」と語るあらぽんだが、“失敗したその後”に彼は