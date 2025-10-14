株価が順調に上がり続けていたのに、ある日を境に上がったり下がったり――。「そろそろ天井かもしれない」「でも、もう少し上がる気もする」と迷いながら、売り時を逃した経験はないだろうか。上昇トレンドの終盤、いわゆる“高値圏”での値動きは、多くの投資家が判断を誤りやすい場面だ。勢いが続くのか、反転するのか、その見極めには、勘や雰囲気に頼らず、チャートの形を冷静に読み取る力が欠かせない。今回は、『「1問1答」