“ズルイ人”とは、私利私欲のために不正な手段を講じる人をいいます。だから、そもそもそれらの類の人たちは相手のことなど何も考えていません。とんでもない人たちです。今回取材に応じてくれた男性は、その“ズルイ人”に成敗したそうです。一体どんな結末が待っていたのでしょうか。◆和気あいあいな職場を台無しにする奴都内の建築設計事務所に勤める松本さん（仮名・32歳）は、同僚たちと良好な関係を築いていました。