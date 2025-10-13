とちぎテレビ 栃木県警察本部・高速道路交通警察隊によりますと１３日午前、東北自動車道・鹿沼ＩＣでトラックが横転し、積んでいたおがくずが散乱しました。 この事故でＮＥＸＣＯ東日本は午前１１時から鹿沼ＩＣ下り線の入り口の間を一時、通行止めにしました。およそ５時間半後の午後４時３０分、おがくずの撤去が完了し、通行止めは解除されています。