全国の松のや・マイカリー食堂併設店にて10月15日午後3時に、南インド伝統のチキンカレー「ケララチキンカレー」が発売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回発売される「ケララチキンカレー」は、南インド・ケララ州で親しまれている伝統的なチキンカレーをベースに開発された一品。マスタードの酸味をアクセントに、ココナッツを加えることで深みのあるコクと芳醇な香りを実現。たっぷりのチキン