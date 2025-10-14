ヒルトン東京お台場は、ウィンターホリデーアフタヌーンティーを11月17日から2026年1月31日まで提供する。スイーツは、サンタクロースのコスチュームを思わせる赤いチーズムース、トナカイをかたどったチョコレートムースタルト、オーナメントを思わせるココナッツ入りブラウニー、キャンドルを模したロールケーキ、雪の結晶をあしらったピスタチオムースなど。セイボリーは、ニョッキ入りミネストローネスープ、ローストビーフと