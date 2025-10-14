韓国代表は10日にホームで行われた国際親善試合でブラジル代表と対戦し、0-5で大敗した。この日3バックの一角で先発したサンフレッチェ広島DFキム・ジュソンは、「こんなに強い相手と初めて対戦した」と惨敗した試合を振り返った。今季途中から広島へ加入し、定位置を確保しつつある同選手は、来年のワールドカップ出場に向けて代表チームでのポジション争いに燃えている。雨が降りしきり、滑りやすいピッチ状況で、キムはレアル・