巨人は１４日、長野久義外野手（４０）が今シーズン限りで現役を引退すると発表した。通算１５１２安打を放っているが、近年は出場機会が減り、今季は自己最少の１７試合で３安打だった。長野は佐賀県出身で、福岡・筑陽学園高から日大、ホンダを経て２０１０年にドラフト１位で巨人入り。１年目からレギュラーに定着し、新人王に輝いた。広角に打ち分ける打撃で１１年に首位打者、翌年に最多安打を獲得。１３年にワールド・