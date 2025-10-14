14日朝の東京株式市場で、日経平均株価は600円以上値を下げ取引が始まりました。先週金曜（10日）の取引終了後に、公明党が連立政権から離脱する方針を決めたことで、時間外で取引される日経平均株価の先物が大幅に下落していました。14日朝の東京株式市場でも日本の政権運営への懸念から、値を下げて、取引が開始しています。三井住友DSアセットマネジメント市川雅浩ストラテジストは、今後の見通しについて、野党が首相指名選挙