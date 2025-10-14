【カイロ＝西田道成】パレスチナ自治区ガザの和平を巡る首脳級会議が開かれるエジプト東部シナイ半島のシャルムエルシェイクは、紅海のスエズ湾とアカバ湾の分岐点に位置する地政学的要衝だ。軍事拠点やリゾート地として発展し、１９９０年代以降は、中東和平を巡る外交交渉の舞台として脚光を浴びてきた。シナイ半島は、６７年の第３次中東戦争でエジプトに侵攻したイスラエル軍に占領された。両国間の平和条約締結を経て８２