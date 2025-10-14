ヤマハ発動機が「ジャパンモビリティーショー2025」(会場：東京ビッグサイト、一般公開日：10月31日〜11月9日)の出展概要を発表した。今回が世界初公開となるバイクと車両の詳細は? 事前説明会で聞いた。ヤマハが「ジャパンモビリティーショー2025」に出展するバイクは?アンバサダーに初音ミクを起用!ヤマハブースの取りまとめ役を務めるブランドマーケティング部ストラテジーリードの田中伸明さんによれば、今回の出展テーマは「