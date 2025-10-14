連休明け１４日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値（４万８０８８円８０銭）に比べて７００円超下落した。４万７３００円台を推移している。１０日の取引時間終了後に、公明党が自民党との連立政権からの離脱を決めたことで、市場では政局が流動化するとの懸念が高まっている。また、米中貿易交渉を巡る不透明感の高まりも、投資家の心理を悪化させている。