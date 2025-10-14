巨人は14日、長野久義外野手（40）が現役を引退すると発表した。通算1512安打、163本塁打。勝負強い打撃で入団から9年連続で100安打以上を記録したバットマンがついにバットを置く決断を下した。2度の入団拒否を経て巨人入りすると、新人王や11年に首位打者、12年は最多安打のタイトルを獲得。チームの顔として貢献し続けてきた。広島から巨人に復帰後は、代打の切り札だけでなく、精神的支柱として若手が多いチームを支え