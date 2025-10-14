レスラー人生の大一番を、愛する阪神タイガースと並走する。愛野ユキ（３０）は１８日に東京女子プロレス・後楽園ホール大会で、プリンセス・オブ・プリンセス王者の渡辺未詩に挑戦する。団体の至宝ベルトを狙う日、阪神はＤｅＮＡを相手にセ・リーグＣＳファイナル第４戦の予定。愛野は「阪神が４勝１敗（優勝チームにアドバンテージ１勝）で勝ってほしい。私も勝ちます！一緒に素晴らしい日にしたい」と声を弾ませた。阪神