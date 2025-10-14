ギタリストの布袋寅泰（63）が、23歳の長女とスウェーデンでの2人旅を満喫する様子を公開し反響を呼んでいる。【映像】今井美樹との夫婦ショット＆娘と肩を組む布袋寅泰これまでにもInstagramで、スイセンの花が置かれたロンドンの自宅や、妻で歌手の今井美樹（62）と結婚記念日をお祝いする様子、長女の肩を抱いた親子ショットなど、プライベートについてたびたび発信している布袋。2025年9月17日には、5カ月ぶりにロンドン