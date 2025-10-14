厚労省の調査によると、2023年の「ひとり暮らし」世帯は全体の34%を占め、統計開始以来、過去最多に（写真：大澤誠撮影）「ひとり暮らし」をする人の自宅でインタビューし、暮らしぶりや心のうちをひもとく本連載が書籍『だから、ひとり暮らし』になりました。書籍化を記念し、人気のあった記事を再配信します。＊本記事は2024年7月の記事の再配信です。東京で別荘暮らし？天然木の一軒家東京で訪問看護や飲食関連の企業を経営する