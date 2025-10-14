竹内製作所がカイ気配スタート、全般波乱相場の間隙を駆け上がる形で５０００円台半ばを指向する展開をみせている。ミニショベルを主力に小型建機を製造・販売するが、欧米を中心に海外販売比率が９９％という異色企業で、１０月以降の対ドルや対ユーロでの円安進行が追い風となっている。そうしたなか、前週末１０日取引終了後に２６年２月期の業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の３３６億円から３８０億円