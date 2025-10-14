漫画家グラハム子さん (@gura_hamuco)の息子くんが「最近、ゲームに負けるとA子に話しかける遊びが流行ってる」という話をしてきた。話しかけた姿をみて、笑って楽しむらしい。このような男子特有の会話や遊びをメンズトークという。今回は、グラハム子さんの「メンズトーク」を紹介するとともに話を聞いた。【漫画】本編を読む■おとなしい女子に話しかけるゲーム。それを遠くから男子が見て、笑うメンズトーク_01メンズトーク_02