前立腺がんは2018年には92,021人が日本で新たに診断され、男性では胃がんを上回り、患者数が最も多いがんです。といわれています。 日本の高齢化、食事の欧米化、検査技術の発達により前立腺癌と診断される患者数は増加傾向です。 日本に限らず全世界でも罹患率の高いがんとなっているため、男性にとっては気になる病気といえるでしょう。 そこで、今回は前立腺がんの兆候や症状・なりやすい人などの質問にお答えしていきます。