薬に副作用はつきものですが、できることなら「副作用のない・少ない薬」を選択したい方がほとんどだと思います。そこで今回は、“太りやすい薬”として知られる抗うつ薬を中心に、薬の副作用について薬剤師の長岡さんを取材しました。 監修薬剤師：長岡 志帆（薬剤師） 薬剤師、認定スポーツファーマシスト、健康食品管理士。2021年に出産を経験し、現在は子育てをしながら薬剤師として勤務。薬膳が好きで育休