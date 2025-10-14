14日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前週末清算値比225ポイント安の2万8370ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値2万8880.39ポイントに対しては510.39ポイント安。 株探ニュース