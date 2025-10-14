14日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年12月限は前週末清算値比10ポイント安の719ポイントで寄り付いた。前週末の東証グロース市場250指数の現物終値746.37ポイントに対しては27.37ポイント安。 株探ニュース