偽造された中学校教諭の免許のコピーを採用時に提出したとして、福岡県警粕屋署は１３日、同県須恵町の会計年度任用職員で、町立須恵中学校の補助教員の男（６６）（福岡県宇美町）を偽造有印公文書行使の疑いで逮捕した。捜査関係者によると、教員免許は失効していたが、過去にも事実を隠して学校で勤務したり、偽造したりしていたという。発表では、男は１月下旬、２０２５年度の職員として採用される際、町役場で、偽造され