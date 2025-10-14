連休明けの日経平均株価は、大幅安となり、取引開始直後に先週末に比べ600円を超えて値下がりした。14日の東京株式市場は、売り注文が先行する展開となっている。。公明党が自民党との連立政権からの離脱を表明したことを受け、今後の政治情勢をめぐる不透明感が強まるなか、「高市トレード」が巻き戻された形だ。このところ、日経平均株価は、上昇ピッチを速めていたことから、過熱感もあり、利益確定の売りなど調整局面を迎える