時は寛政3年（1791年）、山東京伝（古川雄大）が蔦重（横浜流星）の耕書堂から洒落本『仕懸文庫（しかけぶんこ）』を出版しました。同時発売の『娼妓絹篩（しょうぎきぬぶるい）』『青楼昼之世界錦之裏（せいろうひるのせかい にしきのうら）』ともども教訓読本というテイでしたが、そんな小細工が通用するはずもなく、当局の逆鱗（寛政の改革に伴う出版統制令）に触れてしまいます。あまりにも生々しい描写が問題視されたのでしょ