山形県南陽市で13日夜遅く、住宅など5棟が焼けたとみられる火事がありました。この火事で、世帯主の75歳の男性が顔や足にやけどをしました。13日午後11時20分ごろ、南陽市大橋の農業・細谷利兵エさん（75）の住宅敷地内にある小屋から煙や炎が上がっているのを近くを通りかかった人が発見し119番通報しました。この火事で火は細谷さんの住宅などに燃え広がり、警察によりますと、小屋と住宅、蔵など5棟が焼けたとみられるというこ