大阪・夢洲で2025年4月に始まった大阪・関西万博は184日間の会期を終え、閉幕した。閉会式には秋篠宮ご夫妻がご臨席され、「これからも世界が手を携え、命輝く未来社会を作り上げていくことを願う」とお言葉を述べられた。最終日も多くの人でにぎわい、会期中の一般来場者数は2500万人を超えた。愛知県からの来場者：開幕日からちょこちょこ通ってて30回以上、万博来てるんですけど、ボランティアさんたちが迎えてくれて、会場歩